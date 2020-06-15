السكك الحديدية: زيادة عدد القطارات تؤدي لتغيير خطة التشغيل بشكل كامل

قال أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إننا نستقبل الدفعة الثالثة من عقد توريد الجرارات الـ110، وبالفعل كان جرى توريد 10 جرارات في شهر ديسمبر 2019، وعدد 20 جرار في شهر إبريل من العام الجاري.

وأضاف رسلان، خلال لقاء مع كاميرا برنامج "أخبار Ten"، المذاع على فضائية TEN، أنه تم اليوم أيضا، توريد 20 جرار، وهناك بشرى للشعب المصري كله، بأنه يوجد لدينا على نهاية شهر يونيو من العام 2020، 20 جرار تم شحنهم بالفعل من المصنع، وقبل بداية الشهر الجديد يوليو، سيكون لدينا 70 جرار.

وأكد، أن هذا دعم كبير لقوة الجر التي تعد عصب تشغيل قطارات السكة الحديد، لأننا عانينا فترة كبيرة جدا، من ضعف تجديد الجرارات، وبالتالي كان يحدث نوع من تأخير القطارات ومشاكل التشغيل، لكن مع ورود هذه الجرارات، نقوم بإعداد خطة تشغيل خلال المرحلة المقبلة، وذلك مع ورود صفقة العربيات 1300 عربية، وأنه خلال الفترة المقبلة، ستتغير خطة التشغيل بشكل كامل، بزيادة عدد القطارات.