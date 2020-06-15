رئيس السكك الحديدية يتفقد محطة السويس

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر، محطة سكك الحديد بمحافظة السويس صباح اليوم، يرافقه النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، لبحث ما تم من أعمال تطوير وتجديد محطات ومزلقانات الخط، كما تفقدا محطات ومزلقانات خط الإسماعيلية والقطاع الريفي بالمحافظة.

بدأ "رسلان" والوفد المرافق له، جولتهم مستقلين قاطرة، بداية من محطة قطار جنيفة، ورافقه فيها لفيف من مسؤولي هيئة سكك حديد مصر.

وحرص المهندس أشرف رسلان، على أن تكون بداية الجولة من محطة قطار جنيفة، لتفقد ومعاينة ما تم من أعمال تطوير وتجديد المحطة، وذلك بعد افتتاحها الشهر الماضي، وأعطى تعليماته بمزيدا من اعمال تقوية مزلقان جنيفة ورفع كفاءته رغم ما تم من أعمال تطوير للمزلقان، ثم تفقد محطتي الشلوفة والبطراوي بعد أعمال التجديد للمحطتين.

واختتمت الجولة بزيارة مزلقان العوايد بالسويس، وذلك لمعاينة ما يتطلبه المزلقان من أعمال تجديد وتطوير على أرض الواقع، للبدء في تنفيذ هذه الأعمال على الفور.

وشكر النائب طارق متولي، المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر، مثمنا اهتمامه الخاص بملف تطوير محطات ومزلقانات خط السويس الإسماعيلية، ومتابعته المستمرة لمراحل تنفيذ الجدول الزمني وإنهاءها في موعدها، مؤكدا أن ما تم من عمال ومهندسي القطاع العاملين والمشرفين على هذه الأعمال انجاز مشرف، لعمل دؤوب تحت قيادة نشيطة من رئيس هيئة سكك حديد مصر، وبتوجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الذي حرص على استكمال من تم البدء فيه من أعمال تطوير هذه المحطات، وذلك في إطار خطة الوزير في تطوير مرافق السكك الحديد بشكل عام، ولتقديم خدمة تليق بمواطني السويس بشكل خاص.