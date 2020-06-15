فيديو.. "المسماري": 2000 عسكري تركي على الأراضي الليبية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن أكثر من مسؤل تركي اليوم تحدث عن تمركز دائم في مدينة مصراتة، وأردوغان الآن في مرحلة جني الثمار من تدخله في ليبيا، فهو يحاول التمدد غربا وشرقا وجنوبا، وخيانة وعمالة حكومة السراج أتاحت له هذه الفرص التاريخية التي يجب على الشعب الليبي أن يتصدى لها، والمعركة أصبحت وطنية وقومية.

وأضاف "المسماري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن من 1500 لـ2000 عسكري تركي على الأراضي الليبية من شهر تقريبا، وهناك من 4 لـ7 قطع بحرية بالمياه الإقليمية الليبية، إضافة للطيران المسير والطيران النقل الثقيل والطيران المقاتل، كما تتواجد بقوة مدفعية الميدان وقوة الدفاع الجوي وسلاح المدفعية وسلاح الدم الإلكتروني والتشويش.

وأكد أن الجيش التركي متواجد في طرابلس بقوة، وبكل عتاده وبدأ يفكر بالتمركز الدائم في هذه القواعد حتى لا يخسرها، لافتا إلى أن العالم يرصد ما يفعله أردوغان في ليبيا.