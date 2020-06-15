"المسماري": حطمنا الروح المعنوية للميليشيات.. ولنا السيادة بإدارة المعركة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن الجيش الوطني الليبي لا يزال مهتم أكثر بالمعركة الميدانية والعسكرية، وهناك إجتماعات وهناك رصد ومتابعة للإنتهاكات الفترة الماضية، وهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسيتم اللجوء للمحاكم الدولية، والجيش الليبي حمى مدينة سرت ومنطقة النفط وبدأ التقدم الغربي، والرئيس التركي "أردوغان" أصبحت نواياه واضحة أمام العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المجتمع الدولي ينظر لمصالحه ومكاسبه، لذلك يجب أن يفكر الجيش في دحر الميليشيات أولا ثم محاكمة هؤلاء.

وشرح "المسماري" أن أهم إنجاز للجيش الليبي، وهو التراجع التكتيكي بدون أي خسائر على الإطلاق، مؤكدا أن القوات الليبية دحرت الميليشيات في غرب مدينة سرت وحطمت الروح المعنوية للميليشيات، لافتا إلى أنه تم كسر روحهم المعنوية وتحقيق السيادة وإدارة المعركة، إضافة إلى أن القوات الجوية عادت للتحليق في القيادة الجوية فوق العمليات الممتدة من شرق مصراته وحتى غرب مدينة سرت.

وأكد أن لقاء المشير خليفة حفتر وفايز السراج من الصعب جدا، خصوصا مع الإستعمار التركي، مؤكدا على أن سلاح العزيمة والإرادة الوطنية هو الأقوى في المعركة والجيش الليبي له تاريخ مشرف منذ أيام عمر المختار والجهاد من الجيش الليبي مبني على العقيدة الوطنية وعلى دحر الإرهاب ودحر المستعمر.