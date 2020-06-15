وزيرة الهجرة عن الاعتداء على مصريين في ليبيا: لا أستطيع وصف مشاعري

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن القيادة السياسية في مصر وضعت منذ البداية المواطن على قائمة أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر المادية، معلقة على فيديو الاعتداء وإهانة العمالة المصرية في ليبيا على يد ميليشيات إجرامية: "الفيديو أثار مشاعرنا تجاه هذه العمالة البسيطة في ليبيا ولكن عندنا يقين وإيمان في دولتنا المصرية عمرها ما سابت مواطن يتهان في الخارج أو تم الاعتداء عليه".

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن حماية المصريين في الخارج توجه كامل للدولة المصرية بمختلف أجهزتها، سواء القيادة السياسية أو الحكومة المصرية أو وزارة داخل الحكومة تم تكليفها برعاية المصريين في الخارج، مؤكدة أن كرامة المصري في الخارج وحمايته والاستفادة من خبراته وتلبية رغباته يزيدنا اطمئنانا في ضوء ما نراه من فيديو يثير مشاعرنا.

وعن أول رد فعل لها بعد مشاهدة الفيديو، قالت: "غضبت بشدة، مواطني بلدي وقفوهم بالشكل ده يملوا عليهم كلام يقولوه، عمالة بسيطة لا حول لها ولا قوة، بعض المرتزقة قابضين عليهم، أنا كمصرية قبل أن أكون وزيرة كان عندي مشاعر غضب، مش قادرة أوصف كمية المشاعر من الغضب، عارفة إن بلدي قوية وعارفة إن كرامته من كرامتي، حتى لو الصورة بهذا السوء عندي إيمان قوي بقوة الدولة المصرية".