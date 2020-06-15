وزيرة الهجرة عن الاعتداء على مصريين بليبيا: الرد مش بالشعارات

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها شاركت اليوم في لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، لاستعراض جهود الدولة فيما يتعلق بعودة العالقين والمواطنين مخالفي الإقامة في الدول العربية، خاصة دول الخليج.

وأضافت الوزيرة خلال مداخلة عبر شاشة "TEN"، أنها استعرضت كل هذه الجهود من خلال اللجنة التي شُكلت برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء الهجرة والخارجية والطيران المدني والصحة والتعليم والتضامن.

وتابعت، أن القيادة السياسية أكدت أن المواطن المصري يأتي على قائمة أولويات الدولة، بصرف النظر عن الخسائر المادية، موضحًا أن تنظيم رحلات الطيران بهذا الشكل كان نجاحًا كبيرًا ولبى احتياجات المواطنين في الخارج.

وأردفت، أنه ضمن طلبات الإحاطة الموجه لها مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العمال المصريين في ليبيا: "قلت إني مبردش بشعارات ولكن بنرد على الأرض، واقع ملموس من قبل الدولة المصرية فيما يتعلق بأي شيء متعلق بالتعدي على المصريين في الخارج".

وأكدت الوزيرة أن "الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها تعمل لصالح تلبية احتياجات المواطن ورعايته في الخارج بقدر ما هو منتظر".