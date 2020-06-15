"الكهرباء" تنفي إصابة الوزير بـ"الفيروس": يعمل من مكتبه

نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ما تردد بشأن إصابة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بفيروس كورونا، مؤكداً أن الوزير يتابع أعماله حالياً من مكتبه، وناشد وسائل الإعلام ومواقع التواصل، التحقق من المعلومات من مصادرها المسئولة.

وأعلنت «الكهرباء» تركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة، بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية، وحماية العاملين والزائرين، ووقايتهم، للحد من انتشار الفيروس.

وفى المحافظات، تواصل خروج المتعافين ومغادرتهم مستشفيات العزل، ففى الأقصر، أعلن مستشفى العزل بإسنا، خروج 22 حالة، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية، وقالت إدارة المستشفى، إن المتعافين من بينهم 4 حالات كانوا فى العناية المركزة، وسيدة حامل فى شهرها السادس، خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.

وكشف الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن شفاء ٤٦ حالة بالمحافظة، منذ تخصيص ٦ مستشفيات للعزل مطلع الشهر الماضى، وأكد أن جميع الأطقم الطبية تعالج مصابى كورونا على أكمل وجه، مشيراً إلى أن فرقاً طبية وإدارية من الإدارات الصحية والطب الوقائى توزع الأدوية على المخالطين بمنازلهم.

عزل 30 من الأطقم الطبية بـ"طب المنوفية"

وقال الدكتور هشام شوقى، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن 148 متعافياً غادروا مستشفيات المحافظة بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، فيما أكد الدكتور محمود قورة، عميد كلية طب جامعة المنوفية، أن المستشفيات الجامعية عزلت 30 فرداً من الأطقم الطبية بالجناح الفندقى بالمستشفى، وقدّمت لهم الرعاية الطبية، بعد مخالطتهم مصابين. وفى بنى سويف، تعافت ٦ حالات بمقر العزل بالمدينة الجامعية شرق النيل، ليصل إجمالى المتعافين إلى 144.