303 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات مدينتى 2 جهد 220/66/22 ك.ف

إستمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الإتحاد المكون من شركتى (SieyanElectric & Estern Green Power &TBEA Shengyang Transformer & Sieyuan Electric Egypt) عقد لإنشاء مشروع محطة محولات مدينتى 2 جهد 220/66/22 ك.ف التابعة لمنطقة كهرباء القاهرة وذلك لزيادة القدرة الكهربائية لمشروعات مدينتى وتدعيم الشبكة الكهربائية بمنطقة شرق القاهرة.

أوضحت مشالى أن العقد يتضمن عقد إنشاء مشروع محطة محولات مدينتى 2جهد 220/66/22 ك.ف بمهمات جهد 220/66 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS).

وأضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 303 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهراً من تاريخ توقيع العقد .

وجدير بالذكر ان ربط المحطة يتم على جهد 220 ك .ف من خلال فتح الخط الهوائى بدر / القاهرة الجديدة ومده بطول 2× 500 متر ليصبح بدر/ مدينتى ، القاهرة الجديدة / مدينتى بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 4,5 مليون جنيه ،

كما يتم الربط أيضاً على جهد 66 ك.ف من خلال فتح كابل الشروق / مدينتى ، بدر / مدينتى ، قطاع 630 مم2 بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 15 مليون جنيه.

تأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات السيد رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .