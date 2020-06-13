تخصيص 60 غرفة بمستشفى الكهرباء لمصابي كورونا من العاملين بالقطاع

أكّد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، موافقه وزارة الصحة والسكان على تخصيص 60 غرفة لمصابي فيروس كورونا المستجد بمستشفى الكهرباء للعاملين بالشركة القابضة للكهرباء مصر والشركات التابعة لاستيعاب عدد من المصابين، بدلا من التوجه لمستشفيات العزل الصحي التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف المصدر، أنَّ الغرف التي تمّ تخصيصها بمستشفى الكهرباء للعاملين بالقطاع من المصابين مجهزة للرعاية المركزة بجانب استمرار عمل المستشفى لجميع المرضى والعمليات.

كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أعلنت مع بداية أزمة تفشي وباء كورونا أنَّه يتمّ وضع خطة استباقية للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة.

وذكرت أنَّه تمّ ضع تلك الخطة طبقًا للتعليمات الواردة من منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات وزارة الصحة المصرية فيما يخص سياسات مكافحة العدوى وتفشي الأوبئة، موضحة أنَّ الخطة تهدف إلى منع حدوث العدوى والاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه ومن ثَم الحد من حالات الإصابة.