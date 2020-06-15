المتيني: المجتمع المدني ساهم بـ28 مليون جنيه في المستشفى الميداني

كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، آخر الاستعدادات التي اتخذتها الجامعة تمهيدًا لتشغيل المستشفى الميداني.

وذكر "المتيني" أن المستشفى تقام على مساحة 4600 مترًا، بتصميم من كلية الهندسة بعين شمس، مشيرًا إلى أن المشروع أُسند للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي أشرفت على التنفيذ بسرعة ودقة فائقتين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن المستشفى الميداني يضم 170 سريرًا، بينها 160 سريرًا داخليًا، و11 سريرًا للرعاية المركزة، وأنه تم تجهيزه بالكامل خلال 15 يومًا، مشيرًا إلى استقبال أول مريض بها يوم الخميس المقبل.

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن المجتمع المدني ساهم بـ28 مليون جنيه لإنشاء المستشفى، بجانب 5 ملايين أخرى تجهيزات، كما أن البنك المركزى قدم دعمًا غير مسبوق، بجانب عدد من البنوك الوطنية.