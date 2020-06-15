"الصحة العالمية": فيروس كورونا لم يتحور.. ولا يوجد سوى سلالة واحدة منه

أكد الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية أن عودة الحياة لطبيعتها في ظل انتشار فيروس كورونا، يلزمه عدد من الإجراءات والاشتراطات أهمها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الدول التي تقرر عودة الحياة لطبيعتها يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع زيادة الإصابات المتوقعة.

وشدد على أهمية الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغسيل الأيدي باستمرار والالتزام بآداب العطس والسعال، ونصح من يشعر بأعراض المرض أن يلتزم منزله، وذلك لتجنب انتشار المرض.

وأعرب عن أمله في انحسار الموجة الأولى للفيروس عالميًا، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بحدوث موجة ثانية، وأن دول العالم يجب أن تكون مستعدة لهذه الموجة.

وأشار "الخولي" إلى أن منظمة الصحة العالمية ستقوم بالإعلان فورًا عن أي عقار يتم التأكد من أنه يعالج فيروس كورونا، مشيرًا أنه صعب التكهن بالعلاج النهائي، وأنه لا يوجد علاج أثبت نجاحه بشكل نهائي.

وعن تصريح أحد مسئولي المنظمة أن المريض الذي لا تظهر عليه أعراض الفيروس لا يسبب العدوى، ولا ينقل الإصابة، أكد أن هذا التصريح تسبب في حدوث بلبلة، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تؤكد أن الشخص الذي لا تظهر عليه الأعراض ينقل المرض بشكل أقل من الذي تظهر عليه الأعراض، وأن بعض الدراسات التي أجريت حول الفيروس غير دقيقة.

ونفى ما تردد بشأن حدوث تحوارت في الفيروس، أو وجود أكثر من سلالة له، مشيرًا إلى أن بعض معامل الأبحاث رصدت تغيرات طفيفة جدًا في الفيروس.