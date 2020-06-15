بحكم المحكمة.. "القاهرة للصوتيات والمرئيات" المالك الوحيد لتسجيلات أم كلثوم

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة استئنافية اليوم بتأكيد حكم أول درجة القاضى في الدعوة رقم 1957 لسنة 2017 بأن المالك الوحيد للتسجيلات الصوتية للمطربة السيدة أم كلثوم هو شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، التابعة للدولة، ليس المنتج محسن جابر صاحب شركة عالم الفن ومزيكا.

أشار قرار المحكمة إلى أن الملكية الأغنيات تعود لصوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وثبت حق الأداء العلنى والطبع الميكانيكى لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وهى تعمل باسم ولحساب أعضائها من المؤلفين والملحنين، ليس للمنتج محسن جابر الذى كان قد حصل على حقوق التسجيل الصوتي لاغنيات ام كلثوم من عدد من ورثة كوكب الشرق.