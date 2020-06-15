"صحة الشرقية" ترفع درجة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

رفعت مديرية الشئون الصحية بالشرقية درجة الإستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، إستعدادا لإجراء إمتحانات شهادة الثانوية العامة بالمحافظة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 21 يونيه الجاري.

كلف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات، بزيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، والمرور المكثف من الفريق الوقائي علي اللجان وعددهم 162 لجنة بالمحافظة للتأكد من الإجراءات الوقائية المتبعة لتطهير اللجان قبل بداية الإمتحانات وبعد الإنتهاء منها، والتأكد من ارتداء جميع الطلاب والمراقبين باللجان للكمامات والواقيات الشخصية.

ووجه بتواجد الأطباء والزائرة للصحية، للكشف الحراري، وتوفير العلاج والمستلزمات الطبية اللازمة باللجان، مع تكثيف عمل فرق الترصد بالوحدات الصحية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف والاتفاق علي أماكن التمركز، والتنسيق الكامل بين وكيل وزارة الصحة، ووكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، علي مدار الساعة، والتنسيق بين مديري الإدارات الصحية والتعليمية بكل مراكز المحافظة، والتأكد من جاهزية فريق الانتشار السريع الاستعانة به حال الاحتياج، والمتابعة المستمرة لغرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير الامتحانات، واي شكاوي بها، حرصاً علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين بالعمل بلجان الإمتحانات بمدارس المحافظة.