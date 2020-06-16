"إخوان تونس" يتذرعون بـ"كورونا" لعرقلة مظاهرات المعارضة ضدهم

رغم إعلان رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ، فوز بلاده فى معركتها على فيروس كورونا مع انحسار انتشاره وانخفاض عدد الإصابات إلى نحو 50 فقط، إلا أن بلدية باردو زعمت أنه تم غلق ساحة «باردو» ومحيطها لاعتبارات صحية وليس له خلفيات سياسية.

وأغلقت السلطات الأمنية التونسية كل الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان، فى سابقة هى الأولى، وذلك لمنع تظاهرات تطالب بحل البرلمان وتدعو لتغيير القانون الانتخابى والنظام السياسى، وهو ما أثار انتقادات واسعة، واعتبرته المعارضة التونسية «قراراً سالباً للحريات ولحق التظاهر»، وسط اتهامات لحركة «النهضة» بالوقوف وراءه.

وقال ثامر بديدة، مؤسس حراك «14 جوان»، إن نزول المتظاهرين تعدى 150 ألفاً فى محيط البرلمان التونسى، وجرى منع الكثير من المحتجين من الوصول إلى بوابة سيدى خليفة على الطريق السريع، ومنع 3 حافلات عند بوابة مرناق.

وأضاف لـ«الوطن»، أمس أن «إغلاق ساحة باردو كان بقرار من البلدية التى تسيطر عليها النهضة، وتم إغلاق 26 مدخلاً عمومياً يؤدى إلى العاصمة تونس.