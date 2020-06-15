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السيطرة على حريق في وحدة سكنية بالنهضة بالسويس

كتب:

سيد نون
10:51 م | الإثنين 15 يونيو 2020
السيطرة على حريق في بوحدة سكنية

السيطرة على حريق في بوحدة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية اليوم في السيطرة على حريق شب فى وحدة سكنية بمنطقة مساكن النهضة بمدينة السويس وتسبب الحريق فى تدمير محتويات الوحدة السكنية دون أي خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن السويس إخطاراً من مأمور قسم شرطة فيصل بنشوب حريق فى وحدة سكنية بعمارة سكنية بمساكن النهضة، وتبين من المعاينة أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى.

وانتقل إلى موقع الحريق سيارة الحماية الممدنية، وتمكن رجال الحماية المدنية من اخماد الحريق قبل انتقالة الي وحدات سكنية مجاورة.

ولم يتسبب الحادث في وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وجاري التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.