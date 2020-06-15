السيطرة على حريق في وحدة سكنية بالنهضة بالسويس

تمكنت قوات الحماية المدنية اليوم في السيطرة على حريق شب فى وحدة سكنية بمنطقة مساكن النهضة بمدينة السويس وتسبب الحريق فى تدمير محتويات الوحدة السكنية دون أي خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن السويس إخطاراً من مأمور قسم شرطة فيصل بنشوب حريق فى وحدة سكنية بعمارة سكنية بمساكن النهضة، وتبين من المعاينة أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى.

وانتقل إلى موقع الحريق سيارة الحماية الممدنية، وتمكن رجال الحماية المدنية من اخماد الحريق قبل انتقالة الي وحدات سكنية مجاورة.

ولم يتسبب الحادث في وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وجاري التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.