بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق اندلع بمنزل في الأقصر

تمكن رجال الحماية المدنية، بمدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بمنزل أحد المواطنين نتيجة ماس كهربائي، دون حدوث أي خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة العمليات بإسنا، بلاغًا بنشوب حريق في نجع الشيخ فضيل داخل منزل "حاتم.ح.س"، ما أسفر عن إتلاف غرفة نوم كاملة بمحتوياتها وثلاجة وبوتاجاز، إضافة إلى انهيار السقف والشبابيك والأبواب وبعض أشياء المنزل ومنها "عفش عروسة"، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع، ونجحت فى السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتم تحرير عن محضر، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.