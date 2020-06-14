السيطرة على حريق بشقة في وسط البلد.. والتحريات: "ماس كهربائي"

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بشقة في منطقة وسط البلد، قبل أن تمتد النيران إلى شقق مجاورة، ولم يتسبب الحريق في وقوع إصابات، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد باندلاع النيران في شقة سكنية في شارع سليمان الحلبي، بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الحريق، وجرى التعامل مع النيران وإخمادها قبل أن تمتد لشقق مجاورة.

وكشفت التحريات، عن حدوث ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.