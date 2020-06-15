الصحة: مصر ما زالت في موجة كورونا الأولى ونتائج أفيجان على وشك الظهور

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية، لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الموجة الأولى من فيروس كورونا، لم تنتهي حتى الآن بالنسبة لمصر، لكن هناك موجة ثانية ظهرت في كثير من الدول، منهم الصين وبكين.

وأوضحت أن أي وباء يحدث، عادة نرى فيه ما يسمى بالموجات، تبدأ بأعداد بسيطة، حتى تصل للذروة، وتستقر فترة فيها، وتبدأ في النزول مرة أخرى، حتى ينتهي، ثم يبدأ حدوث موجة ثانية، قد تكون أقل شدة أو أكثر، فتكون متفاوتة من بلد لآخر.

وأكدت العسال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مصر حاليا، تعمل في العلاجات الجديدة لفيروس كورونا، من ضمن تجارب سريرية مختلفة كثيرة على العديد من الأدوية، وليس فقط الموضوعة في البروتوكول.

وتابعت: أن نتائج دواء الأفيجان والبلازما والعديد من الأدوية يتم التجارب عليها، وأن دراسة عقار الأفيجان نتائجها شبه انتهت، وعلى وشك الظهور للنور.