مؤلف "خالد بن الوليد" ينشر صورة من كواليس تحضيرات المسلسل

نشر السيناريست إسلام حافظ، صورة جديدة مع الفنان ياسر جلال، على "فيس بوك".

وظهر في الصورة، الفنان ياسر جلال والمخرج رؤوف عبدالعزيز، بعد تعاقده على مسلسل "خالد بن الوليد"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

ويتناول العمل، قصة سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وقصة دخوله الإسلام، والعمل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل "خالد بن الوليد"، تأليف إسلام حافظ عن قصة لعباس العقاد، ومن إخراج رءوف عبدالعزيز، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم على رأسهم عبد الرحمن أبوزهرة ونشوى مصطفى ومحمد ثروت، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.