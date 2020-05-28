ياسر جلال: لم أطمح لتلقيبي بـ"الفتوة" رغم نجاح مسلسلي الرمضاني

قال النجم ياسر جلال، إنَّه لم يطمح لتلقيب الجمهور له بلقب "الفتوة" بعد عرض مسلسله الذي حمل الاسم نفسه في رمضان الماضي.

وأضاف "جلال"، لـ"الوطن"، أنَّه يحب مناداة الناس له باسمي الحقيقي، متابعاً: "لا أحب الألقاب ولا تستهويني من الأساس، فأنا ممثل أحب مهنتي وأمارسها بإخلاص وتفاني، وهذا أمر يُسعدني في حد ذاته".

لا أنتظر من التمثيل نجومية أو مقابل مادي.. وأتقاضى أجري "علشان الواحد يعيش ويصرف على شغله"

وتابع: تربيت علي حب المهنة من خلال والدي المخرج الراحل جلال توفيق، وكذلك دراستي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فأنا لا أنتظر منها نجومية أو مقابل مادي وما إلي ذلك، وإذا كنت أتقاضي أموالاً "فهي علشان الواحد يعيش ويصرف على شغله"، ولكن ما أنتظره حقاً هو شعور الناس بتأثير أعمالي الفنية فيهم.

ويشارك في بطولة "الفتوة" مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.