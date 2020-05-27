أحمد جمال سعيد عن"الفتوة": ياسر جلال أخويا الكبير وربنا بيرزقه لجدعنته

وصف الفنان أحمد جمال سعيد، مشاركته في مسلسل الفتوة، الذي عرض في شهر رمضان على قنوات الحياة، بالأمر الممتع للغاية.

وقال "سعيد"، في تصريحات لـ "الوطن"، إن العمل مع الفنان ياسر جلال، أمر ممتع أيضًا، وبمثابة "أخويا الكبير، وبحبه بشكل شخصي، وربنا بيرزقه لأنه فنان محترم وإنسان لأقصى درجة ونقي جدًا".

وفيما يخص عالم الفتوات والنابوت، والعودة بالزمن 100 عام للوراء، قال "سعيد"، إن العمل في زمن لم يعشه، يعد أمرًا جاذبًا للفنان، مشيرًا إلى أنه تم عقد جلسات عمل مكثفة، للوقوف على تفاصيل العمل، والمطلوب من الشخصيات كل على حدة.

وعن التشابه بين "الفتوة" وعالم "فتوات وحرافيش" نجيب محفوظ، أوضح "سعيد"، أنه لا يوجد عمل يشبه الآخر، وإلا سيتحول لـ "نحت" مرفوض، وهذا الحمد لله لم يحدث خصوصًا وأن المؤلف هاني سرحان من أشطر المؤلفين، "وفي حتة لوحده"، مضيفًا: نجاح المسلسل، وتصدره التريند، وقوة الشخصيات التي تم تقديمها، واحتفاء الجمهور به، من فضل الله علينا.

مسلسل الفتوة، من بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، أحمد صلاح حسني، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.