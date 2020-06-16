رئيس مدينة مرسى مطروح: رصف الشوارع الضيقة بالإمام مالك

أعلن، وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن رصف الشوارع الضيقة بمنطقة الإمام مالك بعلم الروم تحت إشراف مجلس مدينة مرسى مطروح، وذلك لتطوير الشوارع والمناطق السكنية العشوائة وتحويلها لمناطق حضارية.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة لجميع الأعمال والوقوف على مدى الإلتزام التوقيتات المحددة لنسب التنفيذ والمواصفات الفنية خاصة مشروعات الرصف وإعادة الشيى لأصله وسرعة الإنتهاء من تلك المشروعات التى تجرى بعدة مناطق بمدن المحافظة خاصة مرسى مطروح.

وتفقد "عبد الرازق" أعمال الرصف التى تجرى حاليا فى الإمام مالك بعد الإنتهاء من دخول خط الغاز الطبيعى وجميع المرافق الحيوية للمنطقة.