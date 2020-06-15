نائب وزير التعليم يوجه نصائح وإرشادات لطلاب الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن طلاب الثانوية العامة قلقون هذا العام، وأولياء أمورهم قلقون، ولكن لا يوجد أي داعي للقلق، فالطلاب سيخرجون للامتحان يومان في الأسبوع، وجدول الإمتحان مريح جدا، بالإضافة إلى أن كل الدروس بعد 15/3 موعد توقف الدراسة، لن يمتحن الطلاب بها، وهي فرصة كبيرة للطلاب بعد حذف الكثير من المنهج.

"طلابنا لازم يهدوا ويركزوا، والاختيارات لازم يختار منها حاجة واحدة بس، ولو سؤال مقالي، لو جاوب عليه أكتر من مرة، يتم تصحيحها وحساب الدرجة الأعلى، ومساحة البوكليت لو لم تكفي يكتب في المسودة، ويشير لذلك بالإضافة لمراعاة الوقت وحل الأسئلة الإجباري أولا، وعدم الوقوف أمام الأسئلة الصعبة".

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن أوقات المراجعة للطلاب لايتطرق للأجزاء المحذوفة من المنهج، مشيرا إلى كل مقرات التصحيح والتقدير وجميع الكنترولات تم زيادة عددها، وعمل بوابات تعقيم كبيرة بها.

وتابع حجازي، أن على الطلاب عدم التجمع أمام اللجان ومراجعة ما فعلوه "اللي اتعمل اتعمل.. روح دور على المادة اللي بعدها، والطاقة السلبية اللي بيقع فيها الطلاب وجروبات الواتس أب للمراجعات وغيره".