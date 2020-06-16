خطوات التظلم إلكترونيا لغير المنطبقين في الإعلان الـ12

انتهت وزارة الإسكان، من الفرز والفحص المبدئي للمستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين بالإعلان الـ12، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط، وغير المُنطبق عليهم الشروط، كما فتحت الباب أمام التظلمات إلكترونيا.

نوضح الخطوات التفصيلية للتظلم إلكترونيا لغير المنطبق عليهم الشروط، فيما يتعلق بالإعلان الـ12 الاجتماعي، البالغ 33 مشروعا موزعة على 8 محافظات من محافظات الوجه البحري، الذي تقدم له 18345 مواطنا، سددوا مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي، سيجرى فتح باب التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، بداية من يوم الأحد 7 يونيو 2020، وحتى الثلاثاء 30 يونيو 2020، كفرصةٍ أخيرة لهم لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير المُنطبق إلى المُنطبق.

ثانيا: لن تقبل تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، خصوصًا مخالفي الحد الأقصى والأدنى للدخل وكذلك للسن، المُعلن عنها سابقاً، مع إمكانية استيفاء المُستندات أو البيانات غير المُكتملة، خلال تلك الفترة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

ثالثا: قصر إمكانية إرسال التظلم إلكترونيا، وليس من خلال أي وسيلة أخرى، بواسطة إدخال الرقم القومي للحاجز على الرابط التالي (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints) والذي يجرى إيضاحه للمواطنين في الرسالة النصية المرسلة لهم من خلال الوسيلتين السابق ذكرهما، حيث سيدرس الصندوق التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم.

رابعا: البدء في إجراءات الاستعلام الميداني عن بيانات السكن، وجهة العمل للحاجز والزوج / الزوجة (إن وجد)؛ للتأكد من صـحة المُستندات المُقدمة من المواطنين وقت التقديم بعد الانتهاء من دراسة جميع التظلمات والرد عليها، مع العلم أنه سيتم تحديد أولويات المشروعات المختلفة بالإعلان وفقا للآلية المُقررة من رئاسة مجلس الوزراء، في ضوء البيانات التي سجلها المواطنيون الحاجزون على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، خلال فترة فتح باب الحجز، وخلال فترة قبول التظلمات للحاجزين الذين لم تنطبق عليهم الشروط عند بداية التقديم.

ويعد الإعلان الـ12 الذي طرح في 3 نوفمبر عام 2019، ضمن مبادرة تنمية وجه بحري. وأسفرت نتائج الفرز، عن وجود 4702 طلب انطبقت عليه الشروط مبدئيا، و7862 طلبا لم تنطبق عليه الشروط، حيث يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتين، الأولى، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints)، حيث يدخل الحاجز رقمه القومي والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفه موقفه، أما الوسيلة الثانية فمن خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311"، مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.