تعافي 3 حالات جديدة من كورونا بمستشفى قنا العام والعدد يرتفع لـ 14

أعلن مستفى قنا العام، عن تعافى 3 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا، الإثنين، ليصبح اجمالى عدد المتعافين منذ صدور قرار تحويل المستشفى إلى حجر صحي 14 متعافيا تم خروجهم بعد التأكد من سلبية عيناتهم.

وشهدت صالة استقبال المستشفى حالة من الفرح والسعادة بين المتعافين، خلال إنهاء إجراءات خروجهم من المستشفى، بعد قضائهم فترات متباينة للعلاج من فيروس كورونا.و قدم المتعافين، الشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية التى بذلت مجهودًا كبيرًا خلال فترة علاجهم، حتى تتحول نتائج عيناتهم إلى سلبية، ودورهم فى الدعم النفسى والمعنوى خلال فترة العلاج.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، إن إجمالي عدد الحالات التى خرجت من المستشفى منذ بدء استقبال الحالات فى الرابع من يونيو الحالى 14 متعافيا، بعد التأكد من سلبية المسحات التى تم إجرائها لهم، موضحًا أن المستشفى بكل كوادرها الطبية لا تتوانى عن خدمة المرضى حتى يتماثلوا للشفاء.

يذكر أن مستشفى قنا العام، تم تحويله إلى مستشفى للحجر الصحى بداية من 4 يونيو الجارى، لاستقبال الحالات الايجابية من مصابى فيروس كورونا المستجد، بقوة 180 سريرًا.