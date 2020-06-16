نبيل الحلفاوي عن تشبيهه بـ"أحمد زكي: "اختلف معك فهو صاحب الموهبة الأعظم"

شبه أحد معجبي الفنان نبيل الحلفاوي أدائه في الأعمال الفنية بأداء الفنان أحمد زكي.

ورد "الحلفاوي" عبر موقع التدوينات الصغيرة قائلاً، "أشكرك. لكني أختلف معك. وأكرر أن أحمد في رأيي صاحب الموهبة الأعظم حتى الآن.. رغم أنني عادة في الأمور التقديرية كالفن لا أميل لاستخدام أفعل التفضيل ولا للأحكام القاطعة".

وفي سياق اَخر، تعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، وسيتم عرضه في رمضان 2021.