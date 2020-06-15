بعد هاشتاج أحمد زكي.. محمد رمضان لـ نبيل الحلفاوي: تحليلك محترم

رد الفنان محمد رمضان على تويته الفنان نبيل الحلفاوي، والتي قال فيها "نبعد شوية عن الضغوط..‏ فيه حد يظهر عاوز محمد رمضان يتهاجم بعنف.. فعمل هاشتاج مستفز (رمضان أفضل من أحمد زكي) ‏طبعا يستحيل يكون اللي وراه رمضان نفسه.. وأكيد مش هتلاقوا فيه إلا هجوم على رمضان.‏. جديدة دي".

وكان رد رمضان "والله تحليل مُحترم وصحيح 100% من النجم القدير نبيل الحلفاوي‬⁩، ده هاشتاج صنعه شيطان مش عدو نجاح".

وقد إنشاء عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج محمد رمضان أفضل من أحمد زكي بمجرد اعتراض البعض على تجسيد رمضان لقصة حياة أحمد زكيً مما أثار غضب الوسط الفني.