شركة "مياه القناة": تطبيق جميع الإجراءات لتوفير سبل السلامة وتأمين العاملين

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على أهمية توفير سبل السلامة وتأمين العنصر البشري والعاملين بالشركة، وتحقيق الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالشركة من موارد مادية وبشرية لتدبير واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار عصمت، إلى أن أحد أهم أولويات الشركة تأمين العاملين من مخاطر التعرض لأي إصابة باعتبارهم الثروة الحقيقية والمورد الرئيسى للشركة حيث تستمرالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع القطاعات والمناطق المختلفة فى تطبيق جميع الإجراءات على النحو المطلوب علي مستوي مقرات الشركة والقيام بأعمال التطهير بصفة دورية، والكشف عن أية حالات مصابة والتعامل الفوري معها لتعزيز سبل الحماية بالشركة.

وأوضح رئيس شركة مياه القناة أنه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم مراكز الإيرادات بأبوصوير،ضمن الخطة الموضوعة من قبل الشركة لتعقيم وتطهير مراكز خدمة العملاء بشكل دوري، وفى هذا الإطار تناشد الشركة عملائها الإلتزام من جانبهم بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصاً على صحتهم وسلامتهم وذلك من خلال الحرص على ارتداء الكمامة الطبية و الحفاظ على مسافة التباعد الآمنة والالتزام بعدم التكدس داخل مكاتب الإيرادات ومراكز خدمة العملاء.

وأضاف عصمت، انه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم محطة مياه الشرب الصغرى ومحطة مياه الشرب الكبرى بأبوصوير فى إطار الحرص التام على سلامة وصحة العاملين من اجل الحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة لعملاء الشركة.