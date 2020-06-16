داليا البحيري: إصابة زوجي بكورونا خبطة كبيرة.. ومتضامنة مع شريف منير

قالت الفنانة داليا البحيرى، إن المسحة التى أجريت على زوجها، أثبتت أنه يحمل فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، رغم أن كل التحاليل التى أجراها، وأثبتت عكس ذلك، مشيرة إلى أنها قامت بعمل مسحة لها، ولباقى أفراد أسرتها والعاملين بالمنزل للاطمئنان عليهم.

وأضافت "داليا البحيرى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تلتزم بكل الإجراءات الطبية والاحترازية، متابعة: "إصابة حسن كانت خبطة كبيرة لنا".

ولفتت "البحيرى"، إلى أنها عزلت أسرتها على الفور، فضلاً عن أنها رفضت استقبال أى من أشقائها من الذين قدموا للاطمئنان عليها، وتابعت ضاحكة: "طردت أبويا وإخواتى من البيت إمبارح خوفاً عليهم".

ووجهت "البحيرى"، رسالة إلى المصريين، ناشدتهم خلالها باتباع التعليمات الطبية والوقائية، فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وتابعت: "بعد كدا الفيروس مش عيب ده زيه زى أى فيروس زى البرد، واللى يتصاب عليه أن يتبع الإجراءات الطبية، ولا يخفى أمره".

وأعربت الفنانة داليا البحيرى، عن تضامنها مع الفنان شريف منير، فى واقعة التنمر والسب الذى تعرضت له عائلة الفنان، مختتمة: "أنا قلت ليه أنت بمية رجال شريف.. وفيه كتير موجودين خلف الكيبورد، لا يفعلون شئ إلا أذية المشاهير".