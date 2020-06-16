رئيس "محلية النواب": جلسات البرلمان الأخيرة تاريخية

وصف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجلسات التي عٌقدت بمجلس النواب مؤخرًا، بأنها جلسات تاريخية.

وقال السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن المجلس عقد جلسات تاريخية، لاصدار مشروعات قوانين تنظم عمل المجالس التشريعية، مشددًا على أهمية هذه التشريعات، لأنها تمس النظام السياسي وطريقة الانتخاب والصلاحيات الدستورية، لأعضاء هذه المجالس.

وشدد السجيني، على أن نواب المعارضة والأغلبية، كان لهم رأي ومنصة المجلس لها رأي أيضًا، نظرًا لأن الدكتور علي عبدالعال أستاذ قانون دستوري.

وأشار إلى أن هذه الجلسات شهدت حضور عدد كبير من النواب، وأن ائتلاف دعم مصر الذي قدم هذه المشروعات، لم يستأثر بما قدمه وبرأيه، وأن القوانين شهدت تعديلات كثيرة من كل النواب، وأن ذلك يظهر بشدة بين مسودة القانون الذي تم تقديمه، ومسودة القانون النهائي، لافتًا إلى أن النائب المعارض جمال الشريف، اقترح مادة كاملة، وتم الأخذ بها وإدراجها ضمن القانون.