خبير معلومات: "الاسكرين شوت" ليس دليلا في الإبلاغ عن جرائم الإنترنت

قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إنه يجب أن يبلغ الشخص الذي تعرض للإساءات، ويجب أن يوجد دليل رقمي، وفق ما ورد في القانون.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة الحياة: "هذا الدليل يجب أن يمكن تجميعه وتحليله، باستخدام أجهزة وبرامج وتطبيقات تكنولوجية خاصة، بمعنى مينفعش آخد سكرين شوت، وأطبعها على ورقة، لأنها ممكن تبقى مفبركة، ويجب وجود جهاز أو حساب عليه الدليل".

وتابع: "هناك أدوات ومتاحة ومنتشرة على الإنترنت ومجانية، تتيح فبركة المحادثات، وأنا فبركت حديثًا بين الفنان شريف منير وليلى علوي على الهواء، في برنامج أنا وبنتي، من خلال هذه البرامج، ولو الحساب اتقفل، ومتفتحش تاني مش هعرف أجيب، لازم نحتفظ بالحسابات المسيئة".