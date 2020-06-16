باحث روسي: موسكو بدأت في إنتاج دواء لعلاج فيروس كورونا

قال الدكتور أندرو زخاري الباحث في الأكاديمية الروسية الطبية للعلوم بالجامعة الروسية، والمكلف بإيجاد علاج لفيروس كورونا، إن روسيا تحتل المركز الثالث في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لكن تجاوزنا ذروة الوباء في الشهر الماضي، يوم 13 مايو، لافتا إلى أن ذروة الوباء هو أقصى عدد من المرضى، وأكثر عدد متعافي، بحيث يكون لدينا عدد المتعافين أكبر من عدد المصابين.

وأضاف زخاري، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن موسكو بدأت حاليا بعودة الحياة والأنشطة لطبيعتها مع أخذ الحذر والاستعداد التام لحدوث موجة أخرى من الوباء، مشيرا إلى أن الأعداد في موسكو، وصلت إلى 8 آلاف في اليوم الواحد في الشهر الماضي، لكن الحكومة قبلها بفترة، اتخذت عدد من الإجراءات، مثل تجهيز المستشفيات وأسرة كافية لاستقبال المرضى لتلقي الرعاية الطبية في الوقت الذي يحتاجونه.

وتابع، أن التخفيف من حدة انتشار الفيروس، يتم عن طريق مكافحة العدوى، وتقليل عدد الإصابات، بفرض الحجر الصحي، وتجريم الخروج من المنزل إلا بتصريح خاص، أو في الحالات القصوى، مؤكدا أن روسيا بالفعل بدأت في إنتاج دواء ثاني أفضل من الأول الأبيتير، الذي كان يقلل من تكاثر الفيروس، وفترة إصابة المريض من 14 إلى 5 أيام.