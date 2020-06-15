أغنية "كورونا فيروس" لرمضان تتخطي 8 ملايين مشاهدة بعد مرور 5 أيام

تخطت أغنية "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان، 8 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد مرور 5 أيام.

"كورونا فيروس"، كلمات تايسون والبلدوزر، ألحان فريق "الباور العالى"، توزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج محمد سامى، فى تعاونه الثالث مع محمد رمضان.

يشار إلى أن محمد رمضان، شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.