رئيس التحرير

محمود مسلم

27 مليون زائر و104 آلاف مشترك بقناة "الثقافة" على يوتيوب

60 ألف قارئ للكتاب

كتب:

الوطن
01:50 م | الأحد 14 يونيو 2020
وزارة الثقافة

وزارة الثقافة

واصلت قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب جذب الجمهور لمحتواها الابداعى المتنوع الذى تقدمه فى اطار فعاليات المبادرة الالكترونية الثقافة بين ايديك حيث تم رصد  27.027.000 ( سبعة وعشرين مليون وسبعة وعشرين الف ) زائر تفاعل منهم 1.800.000 ( مليون وثمانمئة الف ) مشاهد مع العروض ، وتخطت الاشتراكات في القناة حاجز 104 ( مائة واربعة الف ) مشترك منذ انطلاقها ، كما حققت عدد ساعات المشاهدة اكثر من 232 ( مائتان واثنان وثلاثون ) الف ساعة مشاهدة ، وشملت قائمة كثافة المشاهدات حول العالم اكثر من 28 دولة من مختلف قارات العالم تصدرتها بعد مصر المملكة العربية السعوية ، الكويت ، الامارات ، امريكا ، كندا ، العراق ، المانيا ، انجلترا ، المغرب والاردن .

كما وصل عدد زيارات الموقع الالكترونى لوزارة الثقافة الى 60.041 ( ستون الف وواحد واربعون ) زيارة للاطلاع وتحميل اصدارات مختلف القطاعات بصيغة pdf من خلال المنصة الخاصة بالكتب http://releases.cg.eg حيث تصدرت القائمة عناوين الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ 30885 ( ثلاثون الفا وثمانمائة خمسة وثمانون ) اطلاع وتحميل ، تلاها اصدارات المركز القومي للترجمة بـ 10583 ( عشرة الاف خمسمائة ثلاثة وثمانون ) اطلاع وتحميل ثم الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 7884 ( سبعة الاف وثمانمائة واربعة وثمانون ) اطلاع وتحميل ، دار الكتب والوثائق بـ 3921 ( ثلاثة الاف وتسعمائة وواحد وعشرون ) اطلاع وتحميل ، صندوق التنمية الثقافية بـ 2728 ( الفان وسبعمائة وثمانية وعشرون ) اطلاع وتحميل ،

وكانت العناوين الاكثر جذبا حكايات الولاد والارض الجزء الاول ، مذكرات الإمام محمد عبده ، المهنة .. جغرافي ، الملل والنحل ، تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية ، مختارات من وثائق ثورة 1919 وغيرها .  كذلك حققت الزيارات الافتراضية للمتاحف والمعارض المتاحة على الموقع اقبالا كبيرا وصل الى 2428 ( الفان واربعمائة وثمانية وعشرون ) زيارة شاهد خلالها ضيوف الموقع مقتنيات متاحف الزعيم جمال عبد الناصر - الزعيم مصطفى كامل والزجاج )

الى جانب 39 ملتقى عالمى ومحلى ومعرضا تشكيليا منها كنوز متاحفنا 4 ( ذاكرة الشرق ) ، بينالى القاهرة الدولى لفنون الطفل ، بينالى القاهرة الدولى ، صالون الشباب ، ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى ، الملتقى الدولى الرابع لفن الكاريكاتير وغيرها .

 