تاج الدين عن تكالب البعض على بلازما المتعافين: ليس حلا صحيا

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الوقاية والصحة، عن مشاهد الإتجار ببلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أن المستشفيات الجامعية المتخصصة ورفيعة المستوى، وكذلك مستشفيات وزارة الصحة والسكان، هي التي تقوم بحقن البلازما للحالات الشديدة، موضحًا أن البعض أحيانًا يتمسك بنقاط معينه ويُعطيها أكبر من حجمها.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن بلازما المتعافين عبارة عن دم يحتوى على أجسام مناعية للمريض الذي أصيب بالفيروس وتم شفاؤه، ومقاومة جسمه كونت هذه الأجسام المناعية، "العلاج بالبلازما تم استخدامه في المرة الاولى في الصين، ومن ثم تم استخدامه في دول أخرى".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الوقاية والصحة، إلى أن البلازما هدفه الأساسي رفع مقاومة بعض الحالات الشديدة، فدور البلازما محدود جدًا، "ليس حل صحي، وليس حل وحيد، وليس هو كل برتوكولات العلاج، ولها أساليب مخصصة تستخدم من خلاله، فيه نقاط معينة من أي مريض تستخرج البلازما، ومين ياخده ومين مينفعش ياخده، وهذا ما تحدده المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وبنوك الدم".

وتابع: "هذا الأسلوب العلاجي المضاف إلى باقي الأساليب الأخرى لا تستخدم إلا في الحالات الحادة والشديدة، ويكون في مستشفيات وزارة الصحة والجامعية فقط".