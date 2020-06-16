تعافي 7 حالات جديدة من فيروس كورونا بأسوان

تقرر خروج 7 حالات جديدة، من مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة ونزل الشباب بطريق السادات بمدينة أسوان، وذلك بعد تعافيهم تماماً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتلقيهم العلاج اللازم.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، أن الحالات التي تماثلت للشفاء هم " ياسمين. ع، نسرين. م .خ، ماجدة .ع، هارون .م ، مروة، ع.ج، شيماء.م خ، صفية.م أ".

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 13 مستشفى أخرى متفرقة بمراكز المحافظة الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد به طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.