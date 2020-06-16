إصابة طبيب "رجاء الجداوي" بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد خالد نائب مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية ومدير العناية المركزة بمستشفيات العزل، إصابته بفيروس كورونا، وحجزه في مستشفى أبو خليفة بعد إيجابية عينة تحليلة الأخيرة، وذلك بعد 100 يوم من رعاية مرضى فيروس كورونا، إذ كان أحد المتابعين الأساسيين لحالة الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها المستشفى.

وكتب الدكتور محمد خالد عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قبل دقائق: "منذ دقائق تأكد خبر إصابتي بكورونا، لكنها ليست نهاية العالم، فهناك آلاف الإصابات يتم الإعلان عنها وعشرات الوفيات في بيان الوزارة الرسمي، فهناك إصابات في الفريق الطبي، والأصعب من ذلك الوفيات، وكلهم ماتوا وهم يؤدون أعمالهم في مواجهة الفيروس اللعين بكل إخلاص، رحمهم الله جميعا ورحم كل موتانا، هم من يحتاجون لتسليط الضوء عليهم، اذكروهم وسلطوا الضوء عليهم".

وتابع: "كثيرون مثلي، بل والله أفضل مني علما وخلقا، ونحن الأطباء لا نعالج مريضا بعينه بل كل المرضى، وكل منّا عالج عشرات بل مئات الحالات ومنا من لم يغادر عمله حتى الآن".

وأضاف: "أطالب الجميع بالانتباه إلى ذلك، بل ويتأكدوا منه حتى لا يكون هناك لغطا، خاصة إذا كنا نتحدث معكم بحسن نوايا، المرضى كلهم واحد، يطبق عليهم بروتوكولات علاج واحدة، وهذا على الأقل في الأماكن التي عملت بها، أنا آخر مصاب بل هناك غيري وادعموهم، ادعموا الفرق الطبية، لا تقفوا عند شخص واحد، فهناك أبطال يستحقون الدعم والإشادة، وهناك شهداء سلطوا عليهم الضوء وعلى تضحياتهم، هم الأفضل والأحسن لأنهم نالوا الشهادة، الكل يعمل وبجد من الصغير للكبير، الدولة كلها تواجه وتخطط وتدعم وتطمئن، وهذا دورها".

وزاد: "الدعم ليس لي فقط، الدعم لكل الفرق الطبية، الدعم لكل المصابين، الأبطال هم شهداء الفرق الطبية على مستوى المستشفيات، الدعم لكل الفرق الطبية، الدعم للدولة وجميع وزارتها في إجراءتها لمواجهة تداعيات كورونا الدعم كل الدعم للقيادة السياسية".