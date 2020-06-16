10 آلاف إصابة يومية بكورونا في الهند

تواصل حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند الارتفاع، إذ سجلت أكثر من 10 آلاف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووصل تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى 343091، بعد تسجيل 10677 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الفائتة، حسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".

ووفق ما ذكرت وزارة الصحة الهندية، سجلت 380 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19، ما رفع تعداد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 9900.

وأدخل وزير الصحة في حكومة نيودلهي المحلية ساتيندار جين إلى المستشفى، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وأكد في تغريده أنّه يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة وصعوبة في التنفس.

وتعقد الحكومة الهندية اجتماعات مكثفة لمواجهة تفشي الفيروس بالعاصمة نيودلهي، التي أضحت تسجل أكثر من ألفي إصابة يوميا، عقب توقعات حكومتها المحلية بأن تصل الإصابات بالفيروس فيها بحلول نهاية يوليو إلى 550 ألفا.

وأقرّت الحكومة الهندية زيادة أعداد الفحوص في المدينة، علاوة على تجهيز أكثر من 20 ألف سرير لمواجهة الضغط الكبير على المستشفيات، من خلال تحويل 40 فندقا و500 عربة قطار ركاب إلى مراكز مؤقتة لاستقبال المرضى.

وأعلنت الحكومة الهندية، الأحد، أنّها ستزود سلطات مدينة نيودلهي بعدد 500 عربة قطار سيتم تجهيزها لرعاية مرضى فيروس كورونا.

وقال وزير الداخلية أميت شاه على تويتر بعد اجتماع مع رئيس وزراء حكومة العاصمة إنّ عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية في دلهي، إلى ثمانية آلاف سرير.

وأضاف أنّ الحكومة ستكثف أيضا اختبارات الكشف عن الفيروس في المدينة، وخصوصا في مناطق العزل، وإجراء مسح صحي للسكان بالمرور على منازلهم وتوفير إمدادات كافية من اسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.