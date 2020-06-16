أول طبيب يتعافى من كورونا يتحدث عن تجربته.. وينصح المواطنين

قال الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة، وأول الأطباء المتعافين من فيروس كورونا، إنّ مستشفى النجيلة تحولت لمستشفى للعزل في فبراير الماضي لاستقبال العائدين من ووهان، ولم يكن بهم أحدا مصاب، وبعد خروجهم جرى استقبال الحالات المصابة بالفيروس، موضحا أنّه اكتشف بإصابته بالفيروس 6 أبريل: "اتعاملت مع مرضى كتير جدا".

وأضاف علام، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّه يوجد أنواع للفيروس حاليا، إذ بدأ ضعيفا ثم تطور لأنواع أقوى في ووهان وأوروبا، موضحا أنّ درجة إصابته بكورونا كانت شديدة نسبيا، إذ أصيب بالتهاب رئوي من متوسط لشديد، وقضى شهرا كاملا في العزل.

وأشار إلى أنّه قرر نشر نصائح لمتابعيه عبر صفحته على فيس بوك مند فبراير الماضي: "كنت بقرأ أبحاث كتيرة كل يوم وقولت للناس في شهر مارس هيجي فترة للأسف هنتعالج في بيوتنا لأن ده حصل في الدول التانية، والناس لو ملتزمتش الوضع هيكون أسوأ، وأسوء حاجة في المرض مش التعب نفسه ممكن الموضوع يكون خفيف، لكن الخوف والرعب اللي الناس فيه ده بيكون أسوأ حاجة".

وأوضح أنّه من أوائل المتبرعين ببلازما المتعافين، لافتا إلى أنّ الأبحاث الخاصة بالبلازما كانت موجودة منذ شهر فبراير الماضي، وكانت تخص الحالات الحرجة، كما أنّ دول العالم طورت البحث لمعرفة الوقت الذهبي لحقن البلازما للمرضى.

وتابع: "لما وزيرة الصحة أعلنت بدء حملة للتبرع بالبلازما أنا روحت تاني يوم اتبرعت، الناس فاكرة إن ما دام فيه بلازما يبقى العلاج وصل وده غلط، لأنها في طور التجارب وفيه نتائج كويسة جدا، بس لازم نعرف إيه الوقت اللي المفروض ياخد فيه المريض للبلازما مش أي عيان ياخد البلازما".