نائب ليكودي: الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإعلان ضم الضفة

صرح عضو الكنيست الإسرائيلي أوفير أكونيس، النائب عن حزب الليكود، أن إعلان السيادة الإسرائيلية على أراضي في الضفة الغربية سيبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة وستشمل أجزاء من الأراضي في المناطق C.

وقال أكونيس، خلال لقاء إذاعي صباح اليوم، إن الإدارة الامريكية أعطت الضوء الأخضر لمثل هذا الإجراء.

من ناحيته، قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست، أفيجدور ليبرمان، إنه في حال إطلاق عملية فرض السيادة الإسرائيلية، فإنها ستكون جزئية فقط، بينما ستدفع إسرائيل مستحقاتها كاملة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وحسب قول ليبرمان، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد قضى على كل إمكانية فرض السيادة الحقيقية.