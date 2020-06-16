الغرف السياحية: القطاع جاهز لاستقبال الحركة السياحية الوافدة من الخارج

قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع السياحي أنهى استعداداته لعودة السياحة الدولية بدء من أول يوليو المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن تلك الخطوة من الحكومة مهمة للغاية تمهيدا لبث الروح من جديد في صناعة الأمل بعد فترة من التوقف الإجباري بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا.

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية، إلى أن قرار عودة السياحة الدولية لم يأتي مصادفة أو عشوائيا إنما تم التجهيز له بأسلوب علمي مدروس وجهد كبير من خلال التعاون الوثيق بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد وغرفة السياحية الخمس، لافتا إلى أن اللجان المشكلة من الجانبين واصلت العمل على مدار الأسابيع القليلة الماضية لوضع الاشتراطات الصحية والفنية والسياحية التي تضمن سلامة العاملين بالمشروعات السياحية المختلفة وضيوفنا من السائحين.

كما تابعت تطبيق تلك الاشتراطات بحزم وجعلتها شرطا أساسيا لعمل المنتجعات والفنادق في استقبال السائحين المصريين والأجانب فضلا عن متابعة وتقييم تطبيق تلك الاشتراطات خلال فتح الفنادق بإجازة العيد وما بعدها لتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات.

وأكد الوصيف أن الإتحاد سوف يقوم الأيام المقبلة وحتى موعد عودة السياحة الدولية بالتواصل والتنسيق المكثف مع كافة الأنشطة والمشروعات السياحية من فنادق وشركات ونقل سياحي وغوص ومنشآت ومحال للتأكد من جاهزيتها جميعا لاستقبال السائحين وتوفير كافة سبل سلامة السائحين والعاملين بتلك المشروعات ورفع كفاءتها، معربا عن سعادته بالإشادات الدولية العديدة بالإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها مصر لضمان سلامة السائحين، مشددا على أن تلك الإشادات سيكون لها دور كبير في الإسراع بعودة الحركة السياحية، معربا عن ثقته في التزام كافة المنشآت السياحية بالضوابط الموضوعة لإنجاح تلك الخطوة والبناء عليها .

وأضاف أن الإتحاد سوف يبذل قصارى جهده بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتجهيز باقي المدن والمحافظات السياحية لاستقبال السائحين طبقا لرؤية الحكومة وتطورات الموقف محليا ودوليا فيما يخص انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الدولة قدمت تسهيلات عديدة للقطاع السياحي لمساندته في الاستعداد لعودة السياحة، بالإضافة لتسهيلات عديدة قدمتها الدولة للسائحين وشركات السياحة والطيران لتشجيعهم على الإسراع بعودة رحلاتهم من جديد إلى المدن السياحية المصرية.

ووجه الوصيف الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للجهد الذي بذله والمساندة التي قدمتها الوزارة للمشروعات السياحة لتجهيزها لاستقبال الحركة السياحية، كما وجه الشكر للطيار محمد منار وزير الطيران المدني لتعاون قطاع الطيران الكبير مع السياحة استعدادا لتلك الخطوة.

وأشاد رئيس إتحاد الغرف السياحية بالتسهيلات الحكومية التي تضمنت إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية الثلاث التي ستشهد عودة الحركة السياحية وهي "البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح" ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر وتخفيض 10 سنت على أسعار جالون الوقود الخاص بالطيران ومنح 50% تخفيضا على رسوم الهبوط والإيواء و20% على رسوم الخدمات الأرضية بمطارات تلك المحافظات و20% على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية، معربا عن ثقته في استمرار هذا التنسيق والتعاون الكبير من الجميع من اجل تحقيق الصالح العام لاقتصادنا القومي.