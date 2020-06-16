الغرف السياحية: مصر جاهزة لاستقبال السائحين بطرق صحية وآمنة

قال الدكتور حسام فزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، إنّ مصر جاهزة لاستقبال السياح بطرق صحية وآمنة، حال فتح خطوط الطيران في الفترة المقبلة.

وأضاف فزاع، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، أنّ الأسعار في الفنادق انخفضت، بينما أسعار الطيران حتى الآن ثابتة، وحال وجود تخفيض يكون بسيطا، خاصة وأنّ هناك أسعار منخفضة بالفعل لشركات طيران أخرى بخلاف مصر للطيران.

وأوضح أنّ انخفاض قيمة الجنيه المصري، سبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، لكن في المرحلة المقبلة سيكون هناك انخفاضًا في الأسعار، عكس الأسعار السابقة.

وتابع أنّه بالنسبة للفنادق لن تكون الأسعار مرتفعة، خاصة وأنّ شركات السياحة والقطاع السياحي، لا تبحث عن المكسب حاليًا، وإنّما هدفه جذب السياحة من المصريين والسياح الموجودين داخل مصر عن طريق الدعاية، وبالتالي الأسعار إن لم تنخفض ستكون ثابتة.

وواصل حديثه، أنّ الأسعار السياحية مناسبة للمواطن المصري في الفترة المقبلة، وقد تكون أقل من السابق، مشيرًا إلى أنّ الشركات السياحية والفنادق ستتسابق على أفضل الأسعار لجذب السياح، وستضع الشركات أسعار مخفضة لأن هدفها لن يكون الربح.

واختتم تصريحاته، أنّه بمجرد فتح خطوط الطيران، فمصر جاهزة لاستقبال سياحها بشكل كبير، مشددًا على تفاؤله، خاصة وأنّ هناك خطة مثالية على أكمل وجه بأساليب صحية ووقائية سليمة.