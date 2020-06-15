غرفة السياحة: اتصالات مكثفة لحل مشكلة خطابات ضمان "الأياتا"

قالت غرفة شركات السياحة، إنه في إطار متابعتها للمشكلة الحالية الخاصة بتآخر شركة التأمين في تجديد عقدها مع منظمة 'الأياتا" الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي، وما ترتب عليه بمطالبة الأياتا جميع شركات السياحة، بتوفير بديل للضمانة المالية، عقد مجلس إدارة الغرفة، عدة اجتماعات مع ممثلي الاياتا بالقاهرة، وممثل شركة التأمين، وذلك للوقوف على آخر المستجدات.

وأضافت الغرفة في بيان، أن مجلس الإدارة برئاسة حسام الشاعر، اتخذ الإجراءات الأتية:

1- تم التواصل مع الاياتا وإرسال بريد إلكتروني لمد المهلة الممنوحة للشركات، وفي انتظار رد المنظمة.

2- تم الاتفاق مع الاياتا بأن تقوم بتحويل الشركات التي لم تصدر تذاكر لمدة عام وعددها 850 شركة الى نظام Go lite من طرفها وفي حالة رغبة الشركة العودة للنظام القديم GO STANDARD يتم تحويلها دون دفع رسوم التحويل حتى نهاية 2020.

3- تم التواصل مع ممثلي الاياتا بالقاهرة لمناقشة افضل السبل لحفظ حقوق الشركات لدى خطوط الطيران ومنها تقديم خطوط الطيران لخطابات ضمان بنكية لصالح الاياتا لضمان مستحقات شركات السياحة خاصة بالنسبة للتذاكر الملغاه.

وأكدت الغرفة ان مجلس الإدارة يتابع عن كثب الموقف الحالي لشركة التامين وطالب شركات السياحة بإرسال إستفساراتها للغرفة في أسرع وقت إنتظارا لما تسفر عنه الفترة المقبلة لحل تلك المشكلة .