نائبة أمريكية تنعى والدها بعد وفاته بكورونا: إنا لله وإنا إليه راجعون

أعلنت النائبة في الكونجرس الأمريكي، إلهان عمر، اليوم، وفاة والدها نور عمر محمد جراء مضاعفات مرض "كوفيد-19".

وكتبت إلهان عمر، النائبة من أصل صومالي، على صفحتها "تويتر"، "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، وأعربت عن حزنها وألمها لوداع والدها، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتوفي عمر محمد يوم أمس الاثنين، وطلبت إلهان عمر الخصوصية، ولم تشارك أي معلومات عن وضع والدها الصحي.

ودخل والد إلهان عمر في غيبوبة منذ 9 أيام في مركز هينيبين الطبي في ولاية مينيسوتا لإصابته بفيروس كورونا.

وسبق ونقلت صحف محلية، أنّ نور عمر محمد البالغ من العمر 67 عاما في حالة خطرة، وأشارت إلى أنّ صحراء، شقيقة إلهان، قدمت من كينيا لتكون بجانب والدها.

وتعد إلهان عمر واحدة من أول امرأتين مسلمتين حصلتا على مقعد في الكونجرس في يناير 2019.