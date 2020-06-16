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اكتشاف إصابة كورونا في الشيخ زويد.. و"الصحة" تؤكد عدم خطورة الحالة

الحالة لشاب أربعيني كان يعمل في الصعيد

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حسين ابراهيم
12:05 م | الثلاثاء 16 يونيو 2020
الشيخ زويد

الشيخ زويد

قال الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية في الشيخ زويد، أن الحالة المصابة بفيروس كورونا والتي تم اكتشافها فى حي الكوثر هى لشاب أربعيني كان يعمل في أحد محافظات الصعيد.

وأضاف مدير الإدارة الصحية، أنه تم حجز المريض منزليا بعد إعطائه علاجا يكفى لمدة 5 أيام، مشيرا إلى أن الحالة في تحسن مستمر، وهى ليست من الحالات الخطرة.

وأوضح "جسن"، أنه تم تعقيم ورش المنزل ومدخل العمارة والتنبيه على السكان بعدم الاختلاط والتزام المنزل.

الجدير بالذكر أن أحد الحالات توفيت قبل يومين فى الشيخ زويد نتيجة إصابتها بكورونا،وهى لرجل مسن عنده أمراض مزمنة ومناعة ضعيفة بحسب التقرير الطبى.