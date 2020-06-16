الإسعاف: مستعدون لامتحانات الثانوية.. ولا داع لقلق أولياء الأمور

قال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، إنّ هناك خطة لانتشار سيارات الإسعاف بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى أنّ سيارات الإسعاف تكون مجهزة لخدمة لجان الموجودة فى القطاع الخاص بها، إضافة إلى وجود سيارة إسعاف مجهزة في لجان التصحيح.

وأضاف رئيس هيئة الإسعاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أنّه سيتم نشر 560 سيارة إسعاف مجهزة في محيط اللجان والكنترول تحسبا لوقوع أي إصابة بين الطلبة أو الموظفين، مشيرا إلى رفع كفاءة الأداء من خلال استغلال الإمكانيات كافة لخدمة الظروف الراهنة.

وأوضح أنّه يتم قياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول للجنة، لافتا إلى تدشين غرفة عمليات لمتابعة سيارات الإسعاف أمام اللجان والتواصل معهم باستمرار، وحال إصابة أي طالب ونقله للمستشفى بسيارة الإسعاف لن يتحمل ولي الأمر التكلفة إطلاقا.

وتابع أنّ كل سيارات الإسعاف مجهزة لنقل حالات كورونا، وسيتم تزويد ساعات العمل خلال فترة امتحانات الثانوية العامة ولا داع لقلق أولياء الأمور، وهناك تواصل دائم بين هيئة الإسعاف ووزارة الصحة باستمرار، وسيتم تدريب الفريق الطبي للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه.