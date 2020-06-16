مصرع طبيب أسنان سقط بسيارته في ترعة بالدقهلية

لقي طبيب أسنان مصرعه غرقا بعد انقلاب سيارته في ترعة "المنصورية"، أمام قرية سلكا على طريق "المنصورة- أجا" التابع لمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ إلي إدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارة في ترعة المنصورية أمام قرية "سلكا" وبداخلها قائدها.

انتقلت قوات القوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتمكنت القوات من انتشال جثة قائد السيارة، وتبين أنه مصطفى إبراهيم البغدادي، 23 سنة، طبيب أسنان.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى أجا المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.