بدء مؤتمر "التضامن" لإعلان آليات صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، للإعلان عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021 وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

جاء ذلك بحضور سامي عبدالهادي رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين العام والخاص ومحمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.

وكانت "القباج" وجهت مسؤولي الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغيرعن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1 يوليو 2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.