طفلتان مصابتان بكورونا تكشفان كواليس تعافيهما من الفيروس

خصصت الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح" على قناة extra news، فقرة حوارية للحديث حول الأطفال المتعافين من فيروس كورونا المستجد وكواليس إصابتهم وشفائهم.

وروت الطفلة كندة، من الأطفال الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد، برفقة والدتها عبر "سكايب"، كواليس العزل وكيفية التواصل مع والدتها خلال هذه الفترة، قائلة إن والدتها هي من أخبرتها بأنها مصابة بفيروس كورونا، حيث أن والدتها كانت هي الأخرى مصابة بالفيروس.

وقالت والدة الطفلة كندة إنها أصيبت بالفيروس في البداية، وتم العزل لمدة 14 يوما، وبعد ذلك اكتشفوا إصابة كندة بالفيروس، مشيرة إلى أن هذه الفترة مرت بسلام بعد عملية الشفاء بشكل كامل، وأن أصعب ما في هذه الفترة كانت العزل بعيدا عن الأطفال.

وأوضحت والدة الطفلة كندة أن التواصل كان يتم من خلال الفيديو كول، حيث كانت الأم في غرفة منفصلة عن الأطفال والزوج، ولكن كانت هناك تفاصيل مشتركة كثيرة مثل تحديد نفس الوقت لتناول الطعام، والتواصل مع الكاميرا وكذلك كنت أحكي لها "حواديت ما قبل النوم".

بينما روت الطفلة مانويلا، أصغر متعافية من فيروس كورونا المستجد، كواليس تواجدها في الحجر الصحي بالعزل، وأوضح والد الطفلة مانويلا أنه علينا نشر رسالة طمأنينة للأشخاص المصابة بهذا الفيروس، مؤكدا على أن تجربة الإصابة بالفيروس كانت مختلفة في كل تفاصيلها.