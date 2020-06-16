"تمريض الشيخ زويد" يعلن اشتراطات القبول بالمعهد لخريجي الإعدادية
المعهد يقبل البنين والبنات من أبناء المحافظة
كتب:
حسين ابراهيم
12:22 م | الثلاثاء 16 يونيو 2020
أعلن معهد التمريض بشمال سيناء، عن شروط القبول والضوابط الخاصة بعملية التقديم فى المعهد، بعد فتح باب القبول والتنسيق لمدرسة تمريض الشيخ زويد بنين وبنات للعام 2021 _2020 وبحد أدنى 263 للشهادة الإعدادية حديثة السن لايقل عن 14عاما و6 شهور، لأبناء المحافظة.
وجاءت شروط القبول لمدرسة التمريض بالشيخ زويد على النحو الآتى:
يبدأ القبول بتاريخ 6/16 وحتى6/18 من مجموع 275 _280.
وبتاريخ 6/20_6/22 من مجموع 274_269
وبتاريخ 6/23_6/25 من مجموع 263_268
الأوراق المطلوبة:
1ـ شهاده الإعدادية و3 صور منها طبق الأصل.
2ـ شهاده الميلاد و2 صور منها.
3ـ شهاده حسن سير وسلوك من المدرسة ومعتمدة.
4 ـ بيان نجاح من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادي.
5ـ إفادة من جهة عمل الوالد.
6ـ عدد 4 صور شخصية حديثة 6X4 .
7ـ صورة بطاقة ولى الأمر.
8ـ ملف ودوسية بلاستيك.
9ـ شهاده الكشف الطبي.
موعد كشف الهيئه بنين 7/18 وحتى7/23. والبنات من 7/25 وحتى 7/29، وذلك بمدرسة تمريض العريش.