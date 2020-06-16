"تمريض الشيخ زويد" يعلن اشتراطات القبول بالمعهد لخريجي الإعدادية

أعلن معهد التمريض بشمال سيناء، عن شروط القبول والضوابط الخاصة بعملية التقديم فى المعهد، بعد فتح باب القبول والتنسيق لمدرسة تمريض الشيخ زويد بنين وبنات للعام 2021 _2020 وبحد أدنى 263 للشهادة الإعدادية حديثة السن لايقل عن 14عاما و6 شهور، لأبناء المحافظة.

وجاءت شروط القبول لمدرسة التمريض بالشيخ زويد على النحو الآتى:

يبدأ القبول بتاريخ 6/16 وحتى6/18 من مجموع 275 _280.

وبتاريخ 6/20_6/22 من مجموع 274_269

وبتاريخ 6/23_6/25 من مجموع 263_268

الأوراق المطلوبة:

1ـ شهاده الإعدادية و3 صور منها طبق الأصل.

2ـ شهاده الميلاد و2 صور منها.

3ـ شهاده حسن سير وسلوك من المدرسة ومعتمدة.

4 ـ بيان نجاح من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادي.

5ـ إفادة من جهة عمل الوالد.

6ـ عدد 4 صور شخصية حديثة 6X4 .

7ـ صورة بطاقة ولى الأمر.

8ـ ملف ودوسية بلاستيك.

9ـ شهاده الكشف الطبي.

موعد كشف الهيئه بنين 7/18 وحتى7/23. والبنات من 7/25 وحتى 7/29، وذلك بمدرسة تمريض العريش.